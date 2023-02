Les monnaies virtuelles commencent à inquiéter, sérieusement, le Fonds monétaire international (FMI), au point que son Conseil d’administration indique en traîne de fournir «… des orientations aux pays membres pour l’élaboration de politiques efficaces en matière de cryptomonnaies », rapporte le site web actucrypto.info.

Le conseil estime nécessaire d’élaborer des réglementations complètes en la matière afin de « mieux atténuer les risques posés par les cryptomonnaies tout en exploitant les avantages potentiels de l’innovation technologique ».

La tâche est d’autant plus ardue que certains pays, à travers leurs Banques centrales, n’entendent plus avoir les mains liées par des injonctions du FMI. Tant ils font face à des difficultés financières incommensurables.

En effet, jeudi 23 février 2023, le FMI a présenté le résultat d’une discussion tenue par les administrateurs de son conseil d’administration sur un document intitulé “Eléments de politiques efficaces pour les actifs cryptographiques“.

Ce document présente un cadre réglementaire à même d’aider les pays membres à élaborer une réponse politique globale, cohérente et coordonnée aux crypto-actifs.

Par conséquent, l’institution de Bretton Woods a souligné : « En adoptant ce cadre, les responsables politiques peuvent mieux atténuer les risques posés par les crypto-actifs tout en exploitant les avantages potentiels de l’innovation technologique qui y est associée ».

Six règles/recommandations du FMI

Le Fonds en décrit ainsi cinq éléments de son cadre. A savoir :

– sauvegarder la souveraineté et la stabilité monétaires en renforçant les cadres de politique monétaire et ne pas accorder aux crypto-actifs le statut de monnaie officielle ou de cours légal ;

– la volatilité excessive des flux de capitaux ;

– l’adoption d’un traitement fiscal sans ambiguïté des crypto-actifs ;

– l’application d’exigences prudentielles, de conduite et de surveillance à tous les acteurs du marché des crypto-actifs ;

– l’établissement d’un cadre de surveillance conjoint entre les différentes agences et autorités nationales et des accords de collaboration internationale pour améliorer la supervision et l’application des réglementations sur les crypto-actifs.

A défaut d’avoir perçus la matérialisation des avantages potentiels des crypto-actifs, les administrateurs du conseil d’administration assurent tout de même que “des risques importants sont apparus“. Ils ont convenu que «… les crypto-actifs ne devraient pas se voir accorder le statut de monnaie officielle ou de cours légal afin de préserver la souveraineté et la stabilité monétaires ».

Attention !

Et ils avertissent : «Les crypto-actifs ont des répercussions sur les politiques qui sont au cœur du mandat du FMI, en particulier leur adoption généralisée pourrait compromettre l’efficacité de la politique monétaire, contourner les mesures de gestion des flux de capitaux et exacerber les risques budgétaires».

Toujours selon le Fonds monétaire international, il se dégage une certaine unanimité «… sur la nécessité d’élaborer et d’appliquer des réglementations complètes, y compris des règles prudentielles et de conduite pour les crypto-actifs, et de mettre en œuvre efficacement les recommandations du GAFI » et que le FMI se devait de « travailler étroitement pour soutenir le travail de réglementation sous la direction et les conseils des organismes de normalisation ».

Tout ceci pour dire que les cryptomonnaies deviennent incontournables, en ce sens qu’elles ne sont pas totalement dépourvues d’apport pour la finance. Même si par ailleurs elles ne peuvent pas résoudre tous les problèmes de liquidité auxquels font face beaucoup de pays… notamment en développement.