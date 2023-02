La Tunisie célèbre, à l’instar de la communauté internationale, le mois de “Mars Bleu” sous le slogan “luttons contre le cancer du côlon” pour sensibiliser la population à l’importance de la prévention et du dépistage de cette maladie.

En 2022, le nombre des nouveaux cas de personnes diagnostiquées d’un cancer de côlon a atteint 1 910 chez les hommes et 1 596 chez les femmes, selon une note d’information publiée par la Direction des soins de santé de base (DSSB) au ministère de la Santé.

Le cancer colorectal est le troisième cancer le plus fréquent chez l’homme, après ceux de la prostate et du poumon et le deuxième touchant les femmes après celui du sein. En 2030 on prévoit 3 186 nouveaux cas chez les hommes et 2 652 chez les femmes, selon la DSSB.

Les principaux facteurs de risque de cancer colorectal sont l’âge (plus de 50 ans), les maladies inflammatoires intestinales, un antécédent personnel ou familial d’adénome ou de cancer colorectal, une prédisposition génétique, la consommation excessive de viande rouge, de viande transformée et de boissons alcoolisées, le tabagisme, l’obésité.

Pour réduire le risque de cancer colorectal, les spécialistes recommandent l’adoption d’un mode de vie sain avec une activité physique régulière en privilégiant les aliments riches en fibres. Les sujets âgés entre 50 et 74 ans sont appelés à réaliser une analyse des selles tous les 2 ans.

Le ministère de la Santé a élaboré à cette occasion un riche programme d’activité pour sensibiliser la population aux dangers de cette maladie avec au programme un séminaire virtuel sur l’importance de renforcer la stratégie de dépistage du cancer du côlon destiné aux spécialistes et une réunion regroupant toutes les directions régionales de la santé pour élaborer un plan d’action pour le mois de mars Bleu.