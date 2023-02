L’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) vient d’affecter une volontaire au sein de la Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de Manouba dans le cadre de la reprise du programme des Amis du Monde « World Friends Korea » du bureau de la KOICA en Tunisie.

Il s’agit de Jungyi YOU connue sous le nom de “Darine“ qui a ouvert à cet effet un “Club de langue coréenne“, et ce le mercredi 22 février 2023 au sein de ladite faculté.

À cette occasion, elle a mis en lumière la richesse de la culture coréenne et attiré l’attention de plus de 70 étudiants présents le jour de l’inauguration.

Etaient également présents à la cérémonie d’inauguration Namsoon LEE, directrice du bureau de la KOICA en Tunisie accompagnée de son staff chargé du Programme des Volontaires ; Moncef Taieb, doyen de la Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de Manouba ; Abir Bourguiba, directrice du département des langues ; et Faycel Cherifi, historien et enseignant universitaire.

Darine a brièvement fait un exposé sur la Corée du Sud qui contenait des informations sur la culture, la langue, la gastronomie et les vêtements traditionnels coréens.

En outre, la volontaire n’a pas manqué de décliner le contenu et les activités du Club, invitant au passage les étudiants à participer à des jeux traditionnels coréens et à recevoir des cadeaux en guise de récompense pour les gagnants.

« Nous sommes impressionnés par le nombre de participants, leur enthousiasme et leur engouement pour l’apprentissage de la langue. Nous avons été marqués par leur motivation et leur volonté à découvrir et à se plonger dans la culture coréenne ».

Pour conclure, il est important de préciser que ce club permettra aux étudiants :

– d’apprendre à se saluer et à se présenter comme un Coréen,

– de maîtriser les consonnes et les voyelles coréennes,

– de découvrir la cuisine coréenne (cours de cuisine),

– d’expérimenter les costumes traditionnels coréens (Han-Bok),

– de fabriquer de l’artisanat coréen,

– d’explorer l’univers du chant et de la danse coréenne, du concert de GuGak à la culture K-Pop.