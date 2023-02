Le “Centre des cultures du monde” est un nouvel espace culturel et artistique au coeur de la médina de Sousse qui se trouve au sous-sol du musée des arts et traditions populaires, connu sous le nom de musée el Kobba.

Cet espace, dont l’ouverture a eu lieu samedi 18 février 2023, s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre l’association “We Love Sousse”, le Musée el Kobba et la municipalité de Sousse.

Anis Boufrikha, directeur dudit Centre et président de l’association We Love Sousse, a déclaré que l’emplacement du centre va permettre de l’exploiter à des fins culturelles et artistiques dédiées au grand public.

Dans cette optique, plusieurs manifestations culturelles et artistiques vont être organisées dans cet espace en partenariat avec des parties nationales et étrangères.

A noter que le Musée des arts et traditions populaires abritant le siège de ce centre est un monument architectural datant du 10e siècle, célèbre par sa coupole crénelée en zigzag.