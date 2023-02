Les pénuries des produits alimentaires de base risquent de se multiplier, prévoit l’agence de notation Fitch Ratings, au cours des 12 prochains mois, suite à la hausse continue des prix des produits agricoles dans le monde, d’une part, et la possibilité de ne pas réaliser la croissance économique nécessaire, d’autre part.

Dans le même contexte, elle a souligné que les risques liés à l’alimentation pourraient augmenter, et ce dans le cadre de son évaluation du secteur de l’alimentation et des boissons, en terme de l’évolution de ses recettes en 2023, mettant en garde contre l’accroissement des défis socio-économiques et de leur impact sur le pouvoir d’achat des Tunisiens, selon un rapport publié à la mi-février 2023, sur le secteur de l’alimentation et des boissons en Tunisie.

Fitch Ratings a considéré que les pressions liées à l’inflation et la crise de la balance des paiements extérieurs, en plus des difficultés rencontrées par le pays dans l’importation, sont autant des facteurs à même de réduire les catégories des consommateurs à faible et à moyen revenu, en matière des dépenses allouées à l’alimentation.

Dans son évaluation du secteur de l’alimentation et des boissons en Tunisie, le rapport a souligné que ce secteur est influencé par la hausse des taux de croissance démographique et l‘élargissement urbain important, ainsi que par l’évolution des parts de dépenses allouées à l’alimentation et aux boissons, prévoyant son évolution au cours de quatre prochaines années.

Le rapport de l’agence de notation ” Fitch Ratings ” sur le secteur d’alimentation et de l’agriculture ” a présenté des données sur la balance commerciale alimentaire, le développement du secteur des grandes surfaces commerciales et l’évolution de la concurrence entre les entreprises nationales et multinationales.

A rappeler que les données de l’Institut national de la statistique (INS) publiées sur le taux d’inflation en Tunisie, pour le mois de janvier 2023, ont montré une augmentation des prix des produits alimentaires de 14,1% sur un an.

Cette hausse est expliquée par l’augmentation des prix des œufs (29,6%), des viandes ovines (28,1%), des huiles alimentaires (23,5%), des viandes bovines (21%), des dérivées des céréales (16,9%) et des fruits frais (14,9%).

De même, l’enquête Nationale sur le Budget, la Consommation et le Niveau de Vie des ménages 2021 publiée, le 10 février 2023, par l’INS a indiqué que la part consacrée aux produits alimentaires dans le budget des ménages a passé de 28,9% en 2015 à 30,1% en 2021.