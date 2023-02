Le Fonds monétaire arabe (FMA) vient de publier son rapport annuel 2022 sur la “Compétitivité des économies arabes”. Le document nous apprend que le niveau de compétitivité au cours de la période 2018-2021 a connu une amélioration dans six pays, tandis qu’il a chuté en Tunisie sur la même période.

Selon le rapport, la Tunisie est passée de la 8ème position au cours de la période 2017-2020 à la 9ème durant la période 2018-2021. Pour leur part, les Émirats arabes unis ont maintenu leur première position dans l’indice général de compétitivité des économies arabes, suivis du Qatar et de l’Arabie saoudite.

Point d’orgue de ce rapport, l’amélioration de l’indice d’intégration économique entre les pays arabes. Cet indice est passé de 59,7 en 2019 à 63,3en 2020, puis à 65,8 en 2021. Les observateurs y ont perçu un degré « significatif » d’intégration économique.

L’étude du FMA se base sur les deux principaux indicateurs que sont « l’indice macroéconomique » et « l’indice de l’environnement des affaires ». Le premier se réfère aux fondamentaux de la situation économique – principaux déterminants de la productivité et de la compétitivité des pays -, tandis que le second indicateur analyse les politiques adoptées pour améliorer le climat des affaires afin d’attirer les investisseurs nationaux et étrangers.