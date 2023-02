La première cohorte du programme de “Numérisation centrée sur le citoyen” (Citizen Centric Digitalization 4 Tunisia-CCD4TUNISIA), premier programme d’incubation destinée aux solutions digitales B2G (business to government), sera clôturée le jeudi 16 février 2023, à Gammarth (banlieue nord de Tunis).

Ce programme mis en œuvre par l’Agence allemande de coopération internationale pour le développement (GIZ) et le Social Innovators Network, est un programme d’incubation, dont le but est d’accompagner dix jeunes innovateurs dans l’élaboration de solutions numériques pour les services publics centrés sur le citoyen.

Ce programme vise à favoriser de nouvelles méthodologies de collaboration et de co-conception de solutions innovantes et à renforcer la participation des citoyens et leurs interactions avec les institutions publiques, dans la transformation numérique du secteur public.

Le projet a commencé par une cartographie de la transformation numérique du secteur public en Tunisie et une détection des points sensibles et des opportunités de l’écosystème. Laquelle cartographie a été axée sur les services sociaux et environnementaux et l’interaction citoyenne.

La 2ème phase du projet a commencé avec le lancement de la première cohorte. Plus de 60 applications digitales ont été reçues selon une grille de sélection bien établie. Au final 8 solutions ont été retenues pour être co-conceptualisées, prototypées et implémentées avec le support des institutions publiques.

La cérémonie de clôture de la première cohorte accueillera les différents acteurs de l’écosystème entrepreneurial ( incubateurs, accélérateurs), des entrepreneurs, des acteurs publics et privés et de la société civile afin de célébrer les startups accompagnées par le programme CCD4Tunisia.

Les 8 solutions retenues vont être présentées lors de cette cérémonie. Il s’agit des solutions suivantes : “AlloJustice.tn”, solution permettant de trouver un professionnel des métiers du droit en quelques clics ; “Super Senses”, solution visant à créer des canaux de communication interactifs basés sur la synergie entre l’IOT et l’intelligence artificielle principalement pour le service des institutions publiques et des industriels ; “Parkinny”, application mobile permettant de réserver facilement des places dans les parkings du centre-ville ; “QR Box”, solution qui offre la possibilité aux institutions publiques de communiquer avec le citoyen à travers des plaques de rue intelligentes et “ZENITH INC – City 2.0”, solution en ligne de gestion de files d’attente qui permet de réserver les tickets en ligne.

Il s’agit également, des solutions “Innorizon”, plateforme en ligne qui permet aux associations de déposer leurs bilans financiers et moraux en ligne ; “Istishara”, première application mobile de téléconsultation en Tunisie et “VME Syndic digital”, plateforme digitale dédiée à faciliter la gestion de la copropriété.

Le programme CCD4TUNISIA est soutenu par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ Tunisie, à travers le programme de Transformation Digitale en Tunisie et en partenariat avec le ministère des technologies de la communication.

Le Social Innovators Network est un programme 100% en ligne qui soutient les initiatives communautaires. Ce programme soutient des initiatives communautaires apportant des solutions sur le terrain ayant un impact sur les communautés et sur les politiques.