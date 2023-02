L’association locale pour la prise en charge des personnes handicapées “Ibtissama” à Douz (gouvernorat de Kébili) a démarré l’exécution du projet d’insertion économique d’un nombre de ses adhérents en vue d’intégrer la vie professionnelle.

Financé par l’Organisation internationale du travail (OIT) dans le cadre du projet “JEUN’ESS” pour la Promotion de l’économie sociale et solidaire et création d’emploi décent pour la jeunesse tunisienne, le projet d’insertion économique s’articule autour de la la création d’ateliers de formation dans la couture et la broderie manuelle au profit des adhérents de l’association porteurs d’handicaps mentaux ou autistes.

Après la formation certifiante, le projet ambitionne dans une seconde phase de permettre aux bénéficiaires d’accéder à l’emploi au sein d’entreprises ou au sein de l’association a indiqué à la TAP le coordinateur général au sein de l’association Ibtissama, Atef Mansour, en ajoutant que l’association a pour objectif à long terme d’ouvrir une ligne de production propre à l’association afin de renforcer ses revenues par le biais de la vente des produits dans les marchés et les foires tout en offrant un travail stable à ses adhérents.