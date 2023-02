La municipalité de Denden (gouvernorat de La Manouba) a entamé l’installation des panneaux photovoltaïques pour l’usage de l’énergie solaire dans l’éclairage de son siège.

Cet usage sera généralisé sur la salle couverte du quartier El-Amal et au stade municipal à Denden, pour un coût total de 150 000 dinars, a assuré l’adjoint du maire de la ville, Mohamed Mizouri.

Il a ajouté que la production de l’énergie solaire et le recours aux énergies renouvelables s’inscrivent dans le droit fil des objectifs du développement durable et la consolidation du concept de l’énergie propre et moins polluante et plus économique.

Ce projet permettra en effet de réduire le budget énergétique et de faire l’économie de fonds d’une valeur supérieure à 50 000 dinars annuellement, à allouer dans d’autres projets au profit des habitants de Denden, a-t-il souligné.