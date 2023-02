Le ministre des Affaires sociales, Malek Ezzahi, a affirmé, mardi 7 février 2023, que la gouvernance des migrations est l’un des fondements de la stabilité politique et de la croissance économique et constitue un moyen efficace pour la réalisation de la paix sociale.

Présidant l’ouverture du forum annuel pour les migrations dans sa 5e édition, organisé par l’Observatoire national de la migration (ONM) avec l’appui de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), Ezzahi a précisé que les questions de la migration et de la mobilité constituent les principaux thèmes de la coopération, du dialogue et des rencontres bilatéraux et multilatéraux avec les divers partenaires, en vue de mettre en place une approche consensuelle et solidaire en la matière.

Il a assuré qu’une commission sectorielle chargée des migrations et des tunisiens à l’étranger a été créée dans le cadre de la préparation du plan de développement 2023-2025 pour examiner ce dossier et sensibiliser les autorités régionales et locales ainsi que les différentes parties intervenantes à l’importance d’inscrire le thème de la migration dans les différents programmes et projets de développement

De son côté, la directrice générale de l’ONM, Ahlem Hammami, a relevé que ce forum, qui porte sur le thème de “gouvernance locale de la migration: pour une meilleure cohérence entre politiques nationales et locales en vertu du pacte mondial pour les migrations”, a pour objectif de mettre en place les mécanismes pour une meilleure coordination des politiques nationales et locales en matière de migration et de promouvoir les connexions entre le niveau national et local (municipalités).

L’ambassadeur d’Italie à Tunis appelle à la nécessité de mettre en place une stratégie nationale et locale en matière de migration avec l’appui de la société civile, rappelant que 32 000 migrants tunisiens sont arrivés en Europe en 2022.

Par ailleurs, la chargé d’affaire à l’ambassade des USA à Tunis a souligné que son pays soutient les efforts déployés en vue d’élaborer une stratégie globale sur les migrations, en particulier la migration irrégulière.