L’intelligence artificielle générative – ou Generative AI en anglais – est une technologie disruptive désignant un ensemble d’algorithmes d’Intelligence artificielle appartenant à l’univers du Generative Adversarial Networks (GANs) dans lequel les systèmes d’intelligences artificielles collaborent en créant et testant des résultats divers et variés, à savoir : images, vidéos, audios, textes, œuvres d’art, produits, médicaments, jeux voire des nouveaux business models).

Par Dr. Lobna Karoui, Head of Data & AI Center of Excellence at Capgemini

Les technologies GANs peuvent être exploitées dans plusieurs applications comme la conception de logiciels, l’architecture intérieure des maisons, la création de mode, la création de textes, de musiques, de livres mais aussi de données de tests.

L’IA générative est une technologie exponentielle considérée comme une grande tendance technologique en 2022 par Gartner. La dernière révélation technologique appelée ChatGpt datant de l’été 2022, créée par OpenAI et mise à disposition du grand public gratuitement en novembre 2022, est plus que surprenante.

A l’image de l’univers du luxe, nous ne vivons pas une fashion Week à Paris ou New York mais plutôt une saison de grandes découvertes à l’échelle planétaire que nous observons dans la course menée par les grands acteurs des technologies disruptives, à l’image de OpenAI, Google, Meta.

Ces compétiteurs ont consenti des investissements colossaux depuis 2015 afin de développer et d’améliorer leurs solutions d’IA générative. A titre d’exemple, le 29 septembre 2022, le CEO de Meta, Mark Zuckerberg, a publié sur son compte Facebook l’annonce de « Make-A-Video » qui est un nouveau système IA qui permet aux utilisateurs de transformer un texte en une courte vidéo de bonne qualité.

Plusieurs exemples sont publiés comme celui d’un ours nommé Teddy qui dessine son propre portrait.

Sur la même lancée, le 05 octobre 2022, Google a dévoilé aussi «Google’s Image Video» qui est un modèle d’IA générative qui transforme les textes écrits en une vidéo avec une qualité de résolution remarquable 1280 * 768 et 24 cadres par seconde.

Le 18 octobre, c’est au tour d’Adobe de révéler leur merveille technologique qui permet de générer une œuvre sur la base de simples mots et d’une commande. Il faut dire qu’en 2019, Adobe avait dévoilé son projet “Project Image Tango” lors d’une conférence MAX à Los Angeles aux Etats-Unis d’Amérique.

Basé sur du Generative Adversarial Networks technology, le logiciel génère des nouvelles idées de conception de sac à mains et de robes.

Des machines qui ont de l’imagination et créent !

Dans le contexte du buzz, en août 2022, l’artiste américain Jason Allen a remporté un concours d’art dans le Colorado, aux Etats-Unis, à l’aide de la plateforme Midjourney. Bien sûr, sans que le jury ne se rende compte de quoi que ce soit. Midjourney est un laboratoire de recherche indépendant créé en 2011 qui a développé un outil puissant permettant de transformer un texte plein d’imagination en un résultat artistique.

L’information a fait le tour du globe car elle offrait au monde un exemple percutant d’une machine capable d’imaginer et de créer.

Un autre exemple marquant est celui partagé dans les news britanniques. Le Guardian a publié en 2020 un article écrit par GPT-3 (le modèle de génération de langues de OpenAI) dont le titre est « Are you scared yet, human ? ». Ce nouveau type de media est appelé « Synthetic Media ».

Dans certains cas, l’IA générative permet de rendre l’invisible visible comme l’exemple très connu de la photo du « Black hole ».

L’IA générative commence à être fortement exploitée tant dans des contextes industriels que sociétal. Par exemple dans le contexte de la traduction de langues, IA générative utilise les réseaux de neurones artificiels pour générer une traduction avec un niveau de pertinence élevé comparé au deep learning.

Dans l’univers de la santé, elle est à l’origine de la création des prothèses médicales mais aussi de molécules organiques. Par exemple, l’entreprise de biotechnologie appelé « Insilico Medecine » a annoncé en 2022 que c’est une IA générative qui a fortement contribué dans le processus de découverte d’un médicament pour la prévention du Fibrosis.

Gartner prévoit que d’ici 2025, plus de 30% des nouveaux médicaments et matériaux seront découverts à l’aide de l’Intelligence Artificielle générative.

Dans des secteurs tels les industries manufacturières, l’aerospace, l’automobile et autres, les GANs (Un GAN ou Generative Adversarial Network, réseau antagoniste génératif) sont une technique d’intelligence artificielle permettant de prédire et détecter les anomalies de productions.

Cette technologie nous permet de générer des données synthétiques qui reflètent le monde réel et couvrent des cas difficiles à avoir dans des ensembles de données (soit par la rareté des cas, le manque de volumétrie, le coût associé pour les générer, la nécessité de respecter les règles de conformité et de privacy, etc.). Plusieurs cas gérés et solutionnés grâce à cette technologie disruptive ont été partagés dans le rapport intitulé «Creative Machine ».

L’intelligence Artificielle Générative est aujourd’hui un véritable instrument de création qui optimisent l’efficience de la machine en en faisant un outil qui a de l’imagination. Nombreux sont les cas qui démontrent que « création » et « imagination » ne sont plus exclusivement associés à l’Homme, l’être suprême de l’intelligence.

Les questions qui restent ouvertes sont : Quel est l’impact de l’IA générative sur les emplois ? Comment Chatgpt peut accélérer cet impact ? Quel est le degré de maturité de ces technologies récentes ?

Des questions que nous adresserons prochainement dans d’autres articles.