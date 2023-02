Le déficit de la balance commerciale du secteur industriel s’est aggravé, durant l’année 2022, pour atteindre une valeur de 9,9 milliards de dinars, contre un déficit de 7,1 milliards de dinars durant l’année 2021, selon le bulletin de conjoncture publié par l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII).

Ce déficit est expliqué, essentiellement, par la hausse de la valeur des importations du secteur industriel de 24,1%, atteignant 60,6 milliards de dinars en 2022, contre 48,9 milliards de dinars en 2021.

Quant aux exportations industrielles, elles ont évolué mais à un rythme moins important (21,7%), pour se situer au niveau de 50,7 milliards de dinars, en 2022.

L’APII fait état de l’accroissement des exportations du secteur du textile-habillement de 20%, des industries chimiques de 43,4%, et des industries agro-alimentaires de 44,8%.

De même, les exportations des industries diverses et des industries mécaniques et électriques ont augmenté respectivement de 22,3%, et de 14,5%, au 31 décembre 2022, en comparaison avec la même période de 2021.

Pour les industries manufacturières, les exportations ont évolué positivement dans les différentes filières sans exception, à des taux allant de 14,5% à 44,8%.

Quant aux importations, on remarque que le secteur du cuir et de la chaussure a enregistré la valeur d’importation la plus élevée, à hauteur de 13,6 milliards de dinars, en hausse de 29,5%, par rapport à 2021.

Idem, pour les secteurs des industries chimiques et du textile- habillement, dont les importations ont augmenté respectivement de 30% (à 10 milliards de dinars) et de 28% (à7,7 milliards de dinars), alors que les importations du secteur des industries diverses sont en hausse de 42%, à 6,4 milliards de dinars en 2022.

Les importations du secteur des industries alimentaires ont aussi augmenté de 60,4%, à 4,1 milliards de dinars, durant l’exercice 2022.