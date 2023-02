Au sommaire de la dernière publication de l’hebdomadaire WMC LeMag 131 du jeudi 2 février 2023 :

Mongi Safra : «S’il n’y a pas de FMI, un plan B est nécessaire sinon, il n’y aura pas de budget» Mongi Safra : «S’il n’y a pas de FMI, un plan B est nécessaire sinon, il n’y aura pas de budget»

L’inflation sera favorable aux banques et à la fiscalité, puisque calculée à prix courant, mais aussi aux assureurs à la tête d’importants portefeuilles de placements qui profiteront de l’augmentation du taux directeur.

Ces lignes de crédit inaccessibles pour les petites entreprises

Les TPE-PME, qui constituent 80% du tissu économique de la Tunisie, souffrent, depuis une décennie, du non accès à des financements adaptés à leur capacité de remboursement, et ce en dépit de la disponibilité de lignes de crédit mises à leurs disposition par des partenaires étrangers, parfois en monnaie locale (dinar).

Sacs en plastique : Les fabricants demandent un nouveau délai

Le groupement professionnel du plastique relevant de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) appelle le gouvernement à suspendre, jusqu’au 31 décembre 2023, l’application décret n°2020-32 du 16 janvier 2020, fixant les types de sacs en plastique dont la production, l’importation, la distribution et la détention sont interdites sur le marché intérieur, en raison des difficultés auxquelles font face les industriels.

Notation de la Tunisie : Moody’s pointe du doigt la faiblesse de la gouvernance et des risques sociaux aiguë

Moody’s Investors Service (« Moody’s ») a abaissé aujourd’hui la notation à long terme des émetteurs en devises étrangères et en monnaie locale du gouvernement tunisien de Caa2 à Caa1 et changé la perspective à négative. Ceci conclut l’examen en vue d’une dégradation qui a été initiée au moment de l’action de notation du 30 septembre 2022.

En 2022, les indicateurs d’emploi ont connu une nette amélioration

Les indicateurs de l’emploi et de la formation professionnelle ont enregistré une hausse au cours de l’année 2022 par rapport à 2021 à plusieurs niveaux, tels que les contrats de recrutement au profit des diplômés de l’enseignement supérieur et les contrats d’insertion à la vie professionnelle, ainsi que les contrats de travail à l’étranger et autres, indique le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Religion : Les Tunisiens vont-ils célébrer cette année la fête du sacrifice?

Pour une bonne idée, c’en est vraiment une. Elle est à l’actif du président de la Chambre nationale des bouchers, Ahmed Laamiri, qui a appelé le nouveau mufti de la République à prononcer une “fatwa“ interdisant, cette année, la fête du sacrifice.

