Le Centre de promotion des exportations (CEPEX) annonce, vendredi 3 février 2023, l’organisation d’une mission d’affaires à Accra au Ghana, du 14 au 18 mai 2023, et en collaboration avec la Chambre tuniso-française de commerce et d’industrie.

La date limite d’inscription est fixée pour le 30 mars 2023.

Les secteurs concernés sont l’agroalimentaire, le BTP (bâtiment et travaux publics) et matériaux de construction et la santé (dispositifs médicaux, médicaments).

Le programme de la mission comprend une présentation des opportunités existantes sur le marché ghanéen, l’examen des pistes d’amélioration des échanges bilatéraux, mais aussi des rencontres professionnelles directes (B2B) et des visites chez des acheteurs.

Le programme des rencontres B2B et des visites d’entreprises a été élaboré en partenariat avec des organismes professionnels ghanéens ainsi que des consultants et experts locaux.