Le Taux d’intérêt moyen du marché monétaire (TMM) préserve sa tendance haussière pour atteindre 7,96% durant le mois de janvier 2023, contre 7,26% au cours du mois de décembre 2022, d’après les données publiées mercredi, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

Le TMM s’est situé au niveau de 6,19% et 6,15%, respectivement durant les mois de janvier 2022 et janvier 2021, soit une hausse de 28,6% sur un an. Cette hausse est expliquée par la décision prise par le Conseil d’Administration de la BCT, à la date du 30 décembre 2022, de relever le taux directeur de 75 points de base, à 8%.

L’objectif, d’après la BCT, consistait à “contribuer à freiner la tendance haussière de l’inflation, ramenant celle-ci à des niveaux soutenables à moyen terme, afin de protéger le pouvoir d’achat des citoyens, de préserver le stock des avoirs en devises et de favoriser les conditions pour une reprise économique saine et durable”.