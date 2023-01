A l’initiative de la Chambre de commerce et de l’industrie de Sfax (CCIS), une délégation tunisienne de chefs d’entreprise participe aux activités et travaux de la 3ème édition du Forum et du Salon africain des transports et du commerce de transit, qui se tient du 29 janvier au 2 février 2023 à Alger en Algérie.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le secrétaire général de la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax, Taoufik Hachicha, a indiqué que cette manifestation offre des opportunités d’échanges en matière du commerce de transit entre les pays africains par le biais de la Libye ou l’Algérie qui constituent deux principales portes vers ce continent.

Des rencontres sont prévues à ce sujet entre le chef de la délégation tunisienne et des représentants de Chambres de commerce et d’industrie en Libye (Tobrouk, Sebha et Misrata) ainsi que des hommes d’affaires algériens.

L’objectif de ces rencontres est de débattre de la possibilité d’organiser conjointement des foires et d’inviter des industriels libyens et algériens à prendre part au prochain Salon méditerranéen du bâtiment “MEDIABAT” (11-14 octobre 2023).

Le Salon africain des transports et du commerce de transit vise à multiplier les zones franches, renforcer le commerce de transits, promouvoir la qualité des services logistiques en Afrique et renforcer la coopération interafricaine.