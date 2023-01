Jusque-là l’Afrique n’avait pas accueilli le Forum mondial de l’économie sociale, pourtant elle fait partie des contrées les plus concernées par cette thématique. Ce hiatus semble en voie de “correction“, puisque la 6ème édition de l’événement se tiendra en terre africaine, plus précisément au Sénégal. Et on espère que la Tunisie y sera représentée par de hauts responsables du pays.

La 6ème édition du Forum mondial de l’économie sociale “GSEF 2023“, aura lieu du 1er au 6 mai 2023 à Dakar au Sénégal, laquelle édition est coorganisée par la Ville de Dakar et le Réseau des acteurs et des collectivités territoriales pour l’économie sociale et solidaire (RACTES), en partenariat avec le ministère sénégalais de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire.

Il faut noter que ce Forum constitue l’un des rendez-vous internationaux majeurs sur l’économie sociale et solidaire (ESS) qui rassemble, tous les deux ans, l’ensemble des parties prenantes de l’ESS, à savoir des gouvernements locaux et nationaux aux acteurs et réseaux de la société civile en passant par les organisations internationales, le monde universitaire et de la recherche, sans oublier les acteurs du secteur privé, en vue de partager les pratiques, expériences, politiques et visions et construire un monde plus inclusif, équitable, solidaire et centré sur l’humain, rapportent des médias.

Pour cette 6ème édition, les organisateurs ambitionnent de rassembler 3 000 personnes pour débattre du thème « la transition de l’économie informelle vers des économies collectives et durables pour les territoires ».

Voilà un thème qui ne manque pas d’enjeu, d’ambition, de pertinence et surtout d’intérêt pour la Tunisie, elle qui fait de l’intégration de secteur informel dans celui formel une priorité nationale. Ce qui laisse supposer que le gouvernement enverra une forte délégation à Dakar. En tout cas en l’espère.