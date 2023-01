Depuis qu’ils ont normalisé leurs relations diplomatiques en décembre 2020, le Maroc et Israël ne cessent de renforcer et d’étendre leurs domaines de coopération, notamment militaire.

C’est ainsi qu’à l’issue de la tenue lundi 16 janvier 2023 à Rabat du premier comité de suivi de la coopération maroco-israélienne, un communiqué de l’état-major de l’Armée marocaine indique que «le Maroc et Israël se sont accordés à renforcer davantage cette coopération et à l’élargir à d’autres domaines, notamment le renseignement, la défense aérienne et la guerre électronique », rapportent nos confrères de Jeune Afrique.

Belkhir El Farouk, inspecteur général des FAR (Forces armées royales), c’est-à-dire le numéro de l’armée chérifienne, et Dror Shalom, directeur du bureau des affaires politico-militaires du ministère de la Défense israélien, qui ont co-présidé la rencontre de Rabat.

La coopération militaire entre les deux pays incluent entre autres « la logistique, la formation et les entraînements ainsi que l’acquisition et la modernisation des équipements », précise le communiqué, ladite coopération qualifiée par El Farouk de « porteuse d’intérêts mutuels et basée sur la confiance et le soutien réciproques ».

Rappelons que Banny Gantz, ancien ministre de la Défense d’Israël, avait signé à Rabat, en novembre 2021, «un protocole d’accord encadrant les relations sécuritaires entre les deux pays», rappelle notre source.

Ce nouveau palier franchit dans la coopération militaire entre Rabat et Tel-Aviv ne devrait pas être bien vu du côté d’Alger, pour la raison que tout le monde connaît.