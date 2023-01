La Tunisie participe actuellement à la 42e session du conseil des ministres arabes des affaires sociales ayant pour thème “les droits des personnes porteuses de handicap et la pauvreté: mise en œuvre du plan de développement durable 2030”, selon un communiqué publié mercredi par le ministère des affaires sociales.

La Tunisie est représentée au cours de cette session, organisée les 25 et 26 janvier courant à Doha, par le ministre des affaires sociales Malek Ezzahi qui préside une délégation composée de plusieurs cadres du ministère, ajoute le communiqué.

Les participants à cette 42e session se pencheront sur la préparation du dossier social afin de le soumettre au sommet arabe dans sa 32e session, qui se tiendra en 2023 en Arabie Saoudite.

Les débats seront axés sur la lutte contre la pauvreté dans les pays arabes et les droits des personnes handicapées et ce, dans le cadre du plan de développement durable, outre l’examen du deuxième contrat arabe pour les personnes handicapées (2023-2030) et l’appui aux projets à caractère social.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, Ezzahi a salué l’initiative du secrétariat général de la ligue des états arabes qui consiste en la préparation du deuxième contrat arabe des personnes handicapées 2023- 2030, considéré comme un cadre de référence pour les états membres favorisant la protection et l’insertion économique et sociale de ces personnes à même de garantir l’égalité des chances.

Le ministre des affaires sociales a affirmé que la politique sociale a été mise en avant en Tunisie afin de protéger les catégories à besoins spécifiques et garantir leur droits à une vie décente, soulignant que cette vision concorde avec les orientations internationales pour la réalisation des objectifs du développement durable à l’horizon de 2030 et l’instauration d’une plateforme nationale de protection sociale décidée par l’organisation internationale du travail en 2012 afin de garantir le droit des individus à la couverture sociale et la santé et un minimum de revenus au profit des catégories démunies, des enfants handicapés et des personnes âgées.