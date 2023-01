Le Desk Europe Créative Tunisie a annoncé l’ouverture des candidatures pour le 13ème atelier d’Apostlab qui est destiné aux professionnels du cinéma et de l’audiovisuel porteurs de projets.

Cet appel est ouvert jusqu’au 5 mars prochain et les professionnels intéressés peuvent candidater via ce lien : https://urlz.fr/kt1G

Pour plus d’information sur l’atelier, ils peuvent visiter le lien suivant: https://urlz.fr/kt1W

L’atelier est ouvert aux producteurs avec un long métrage ou une série produite à l’échelle internationale au stade de développement, de financement ou de pré-production.

Les superviseurs de post-production, travaillant de manière indépendante (ou envisageant de le faire) ou en interne dans une société de post-installation ou de production cinématographique sont également éligibles.

Selon le site d’Apostlab, les équipes participantes seront réparties en groupes supervisés, chacun, par un producteur et un superviseurs de post-production.

Cet atelier annuel de six jours aura lieu au Luxembourg du 1er au 6 juin 2023. Une sélection de 22 participants sera retenue et les travaux se dérouleront en Anglais.

Ce programme résidentiel est basé sur des projets comprenant des sessions plénières, des travaux de groupe et des consultations individuelles. Les participants acquièrent une meilleure compréhension des aspects techniques, financiers et créatifs de la post-production dans un environnement de production international.