Dans le cadre de son programme d’appui aux petites et moyennes entreprises tunisiennes pour la création de l’emploi, l’amélioration des revenus et des moyens de subsistance, particulièrement dans les régions défavorisées, l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), à travers son programme “Tunisia JOBS“, a collaboré avec SMSA Al Amen, une coopérative agricole, pour renforcer ses différentes activités grâce à des programmes de formation ciblés axés essentiellement sur l’hygiène animale, la sécurité alimentaire, les techniques de récolte des olives et la préparation de pâtes protéiques d’abeilles.

Créée en 2013 par une trentaine de personnes, SMSA Al Amen (Société mutuelle de services agricoles) est une coopérative agricole qui compte aujourd’hui 420 membres, chiffre en évolution pendant les prochains mois.

Elle fournit divers services aux éleveurs de bovins, ovins et caprins, ainsi qu’aux agriculteurs et apiculteurs de la région mal desservie de Fernana dans le gouvernorat de Jendouba.

Grâce au soutien de l’USAID Tunisia JOBS, la coopérative confirme les intentions d’achat de sa nouvelle marque d’huile d’olive sur des marchés internationaux clés tels que l’Italie et l’Algérie.

A travers cette collaboration, SMSA Al Amen a réussi à intégrer 100 nouveaux membres agriculteurs entre 2021 et 2022, et entamera bientôt l’exportation vers des marchés internationaux majeurs.

Parmi les services fournis par SMSA Al Amen, on peut citer la vente d’équipements et d’intrants dans les filières agricoles, l’assistance et le conseil technique aux agriculteurs, mais aussi la formation et le suivi des systèmes de production…

Quant aux objectifs de la coopérative, il s’agit de l’amélioration des compétences des agriculteurs membres sur la filière huile d’olive et l’ensemble du secteur agricole ; la mise à disposition des divers services de proximité au profit des agriculteurs ; l’amélioration des capacités entrepreneuriale et managériale des agriculteurs ; le renforcement des axes stratégiques de la SMSA en termes de commercialisation, de contractualisation, de marketing, etc.).

Il faut dire que ce partenariat prend un accent particulier aujourd’hui car il constitue un soutien considérable à un secteur en difficulté. S’il est davantage valorisé sur plusieurs filières agricoles, les bénéfices pour les adhérents de la coopérative ne pourront qu’être conséquents et fructueux.