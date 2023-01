Les indicateurs de l’UIB, arrêtés au 31 Décembre 2022, font ressortir les tendances ci-après :

L’encours de dépôts s’est élevé à 5 877,6 MTND à fin 2022 vs 5 412,2 MTND à fin 2021. Cette augmentation de dépôts de +8,6% correspondant à +465,4 MTND résulte principalement de la hausse (a) des dépôts d’épargne (+178,3 MTND) (b) des dépôts à terme, certificats de dépôt et autres produits financiers (+195,3 MTND) (c) des autres dépôts et avoirs de la clientèle (+56,2 MTND) (d) et des dépôts à vue (+35,7MTND).

L’encours net des crédits à la clientèle a affiché une croissance de +7,3%

correspondant à un additionnel de +434,2 MTND, pour atteindre un encours de 6 384,2 MTND à fin 2022 vs 5 950 MTND à fin 2021.

L’encours des emprunts et ressources spéciales a atteint 253 MTND à fin 2022 vs 329,4 MTND à fin 2021.

Les produits d’exploitation bancaire, présentés nets des agios réservés, ont affiché une hausse de +11,1 % pour atteindre 762,4 MTND en 2022 vs 686,4 MTND en 2021

La marge d’intérêt a atteint 276 MTND en 2022 vs 251,8 MTND en 2021, soit une hausse de +9,6%.

La marge sur les commissions a enregistré une augmentation de +6,2% pour atteindre 149,5 MTND en 2022 vs 140,7 MTND en 2021.

Les revenus du portefeuille-titres commercial et d’investissement ont enregistré une hausse de +29 % pour atteindre 64,9 MTND en 2022 vs 50,3 MTND en 2021.

Le Produit Net Bancaire a enregistré une hausse de +10,7% pour atteindre 490,4 MTND en 2022 vs 442,8 MTND en 2021.

Les frais de personnel ont accusé une baisse de -1,6% en 2022 pour atteindre 173,3 MTND vs 176,2 M TND en 2021. Cette baisse est due, notamment à la révision en 2021 de la provision de l’Indemnité de Fin de Carrière de 6 à 12 mois à la suite de l’accord salarial conclu – en date du 26 juillet 2021 – entre l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers (APTBEF) et la Fédération des banques et des établissements financiers relevant de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT).

Les charges opératoires ont augmenté de 1% pour atteindre 240,2 MTND en 2022 vs 238,5 MTND en 2021.

Le Résultat Brut d’Exploitation a connu une croissance de +22,4% pour atteindre 250,5 MTND en 2022 vs 204,6 MTND en 2021..

Le coefficient d’exploitation s’est établi à 49% en 2022 vs 53,9% en 2021.