La consolidation de la coopération tuniso-espagnole dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le suivi des projets communs pour assurer la pérennité de la coopération entre les établissements universitaires des deux pays ont été au centre d’une réunion, mercredi 18 janvier 2023, entre le ministre de l’Enseignement supérieur et l’ambassadeur d’Espagne en Tunisie.

La rencontre a également permis de relancer le mémorandum d’entente signé entre le ministère tunisien de l’Enseignement supérieur et le secrétariat d’Etat pour la Recherche le développement et l’Innovation relevant du ministère de l’Economie d’Espagne.

Il s’agit d’un échange de bourses d’études dont des bourses pour des étudiants tunisiens dans différentes spécialités et des bourses d’études pour apprendre la langue arabe au profit des étudiants espagnoles.

Ils ont également examiné les moyens d’encourager la coopération entre les universités notamment en matière d’encadrement, mettant en relief l’importance du projet de jumelage relatif au soutien institutionnel qui vise la consolidation de la contribution du système de recherche et d’innovation à l’amélioration de la concurrence de l’économie nationale, indique un communiqué du ministère de l’Enseignement supérieur.