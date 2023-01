Lancée en décembre 2022 à Tunis, la création chorégraphique tuniso-française Archipel se poursuit à Tunis dans le cadre d’une nouvelle résidence de 15 jours consécutifs qui prendra fin le 27 janvier.

Des répétitions sont ouvertes au public les 26 & 27 janvier 2023 à la salle Le Mondial, de 15h30 à 16h30, a encore annoncé l’Institut français de Tunisie (IFT).

Ce projet construit en quatre temps de création est au coeur de la collaboration culturelle entre la Tunisie et la France. Il est le fruit d’un partenariat entre le Théâtre de l’Opéra de Tunis, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) et l’IFT.

Archipel est une chorégraphie de la Française Mathilde Monnier, interprétée par des danseurs du Ballet de l’Opéra de Tunis et par des étudiants du Conservatoire de Paris.

La version finale de ce projet artistique sera présentée par trente danseurs qui se produiront en mai 2023 à Paris, puis en juin 2023 à Tunis.