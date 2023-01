La Commission régionale d’octroi des avantages financiers aux projets agricoles à Kébili a approuvé 238 projets en 2022, pour un investissement total de 1,506 million de dinars.

Mohamed El Karous, chef de service au CRDA de Kébili, a indiqué que l’enveloppe des subventions allouées à ces projets s’élève à 615 mille dinars.

Il a ajouté que les subventions concernent notamment le renouvellement des sols, l’installation d’équipement d’économie d’eau et d’irrigation, l’acquisition d’équipements agricoles, la plantation de palmiers, l’élevage de bétail et l’apiculture.

El Karous a également annoncé la mise en place par la Banque tunisienne de solidarité (BTS BANK) d’une ligne de crédit de 30 millions de dinars pour financer les entreprises d’économie sociale et solidaire.

D’autres crédits seront accordés aux coopératives agricoles et groupements de développement agricoles, avec un taux d’intérêt ne dépassant pas les 5% et un an de grâce, d’après lui.