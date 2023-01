Les professionnels de la musique issus du monde arabe et d’Afrique participeront, du 21 au 28 janvier 2023, à la 8ème édition des Journées Musicales de Carthage (JMC).

Après leur absence en 2022, les JMC sont de retour sans la compétition et ce pour la deuxième édition consécutive. Reportés en 2020 en raison de la crise sanitaire mondiale, les JMC avaient eu lieu dans leur 7ème édition du 18 au 23 décembre 2021, en mode hybride, présentiel et à distance, et sans la compétition.

Les programme de cette édition 2023 a été dévoilé, mardi, au cours d’un point de presse tenu à la cité de la culture à Tunis. Au line-up, 40 spectacles issus de 18 pays arabes et africains dont 20 spectacles d’artistes tunisiens vivants dans le pays et autres de la diaspora.

Le comité directeur des JMC 2023 présidé par la chanteuse Dorsaf Hemdani, directrice artistique, a annoncé que 11 spectacles seront donnés à la grande salle du Théâtre de l’opéra. Les 29 spectacles restants seront répartis entre le Théâtre des régions et la salle du Rio au centre ville de Tunis.

En marge des JMC, le hall de la Cité de la Culture accueillera du 22 au 28 janvier 2023 le “JMC Market” qui est ouvert aux exposants travaillant dans les métiers du secteur musical. Ce rendez-vous verra la participation d’artisans dans la lutherie, la fabrication et la réparation des instruments de musique et ceux qui font leur importation ou recyclage pour les transformer en pièces de décoration, meubles ou accessoires inspirées de musique-, de collectionneurs de pièces et d’instruments de musique et de vendeurs de disque vinyles et d’équipements HI-FI.

Evoquant l’absence de la compétition, Dorsaf Hemdania a déclaré que ce rendez-vous se veut une plateforme de rencontres et l’échange entre créateurs. Les JMC offrent un espace pour la promotion des œuvres et une meilleure visibilité des projets d’artistes émergents qui ont l’occasion de rencontrer des producteurs, des distributeurs et des agents artistiques, a-t-elle expliqué.

Rappelons que depuis leur 7 ème édition, les JMC cherchent à offrir plus de connectivité entre les artistes d’un côté et entre les artistes et les professionnels, producteurs et bailleurs de fonds loin du cadre compétitif qui caractérisait les édition précédentes.

Les organisateurs ont toutefois souligné que cette nouvelle édition s’inscrit dans le mêmes orientations des autres éditions avec une attention particulière pour les métiers de musique et les instruments traditionnels menacées de disparition comme “la tabla” et “la Kasba”.

Outre les conférences, les hommages, les ateliers et les master classes, cette édition sera ouverte à toutes les expressions artistiques des quatre coins du monde et les réseaux de production et de distribution seront au centre de rencontres débats.

Les Droits d’auteurs et de la propriété intellectuelle, l’avenir des musiques du monde, la musique tunisienne et les possibilités de sa promotion à l’international, le projets de loi sur le statut des artistes sont parmi les principaux thèmes des rencontres programmées.

Dans la section hommages, les artistes Alia Sellami et Faouzy Chkili seront à l’honneur en plus d’un hommage posthume à Ridha Belhaj Khlifa, connu sous le nom de Ridha “Diki Diki”. Ce surnom lui avait été attribué suite au succès de sa chanson éponyme (Diki Diki).

Les JMC sont organisées par l’Etablissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques (ENPFMCA) sous l’égide du ministère des Affaires culturelles. Le prix des tickets varie entre 10 et 25 dinars alors que les recettes seront destinées à couvrir les dépenses des spectacles, ont fait savoir les organisateurs.

Créées en 2009, les JMC ont, depuis leur 1ère édition en 2010, connu une interruption sur trois ans successifs (2011, 2013, 2014), puis en 2020, à cause de la crise sanitaire, et en 2022. Avant Dorsaf Hemdani, plusieurs artistes ont été aux commandes des JMC dont Kamel Ferjani (2010), Hamdi Makhlouf (2015, 2016 ,2017), Achref Chargui (2018), Imed Alibi (2019) et Sami Ben Sayed (2021).

Ce rendez-vous annuel oeuvrant à la professionnalisation de la musique en Tunisie, en Afrique et en région arabe est ouvert à toutes les formes musicales créatives et innovantes de tous les styles présentés par des artistes solo ou des groupes.