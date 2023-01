Appels à projets artistiques pour la 57e édition des Festivals de Carthage et de Hammamet

Le Festival international de Carthage (FIC) et le Festival international de Hammamet ont annoncé l’ouverture des candidatures pour participer à ces deux rendez-vous artistiques annuels qui fêteront été prochain leur 57ème édition.

Le dernier délai pour la soumission de projets de spectacles pour participer au FIC est fixé au 10 février prochain. L’Etablissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles informe que cet appel international est ouvert à tous les créateurs du secteur artistique et culturel, les imprésarios, ainsi que toutes les structures et institutions concernées par la production et la promotion des œuvres artistiques.

L’appel à projets pour participer au Festival international de Hammamet, lancé le mardi 3 janvier, est ouvert jusqu’au 15 février pour les spectacles de musique et le 31 mars pour les spectacles de théâtre et chorégraphiques.

Les dossiers de candidatures pour participer aux différents événements sont à envoyer à l’adresse électronique propre à chaque festival. Tous les détails sont visibles sur le réseau social du ministère des Affaires culturelles qui finance et supervise ces deux rendez-vous d’envergure.

Les dossiers doivent comporter une présentation détaillée du spectacle avec une liste des artistes, des textes et poèmes ainsi qu’un enregistrement de 10 mn de la musique proposée. Des détails doivent être aussi fournis sur le budget et les aspects techniques du spectacle (son et lumières).

Les artistes tunisiens peuvent adresser directement leurs candidatures au siège de chaque festival, à la Cité de la culture à Tunis pour le festival de Carthage et au Centre culturel international de Hammamet pour le festival de Hammamet.