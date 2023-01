Le taux d’occupation des unités hôtelières à Matmata (gouvernorat de Gabès) pour le 31 décembre 2022 a atteint 77%, selon le délégué régional du tourisme à Gabès, Adel Sbita.

Plusieurs touristes ont choisi la ville de Matmata pour ses maisons troglodytiques ou semi-troglodytiques et ses villages berbères, en plus des animations programmées dans les 5 unités hôtelières et 3 maisons d’hôtes de la localité.

Par ailleurs, plusieurs visites d’inspection ont été effectuées dans les différentes unités touristiques afin d’assurer le bon déroulement des festivités.