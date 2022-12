Dans le cadre de sa participation au forum “Renforcement du leadership féminin pour la paix et le développement dans la région arabe” qui se tient à Nouakchott (Mauritanie), la ministre des Affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi, a eu des entretiens, jeudi 29 décembre 2022, avec le Premier ministre mauritanien, Mohamad Ould Bilal Messoud, et le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Mohamed Ould Soueidatt, en présence du directeur général de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et la science (ALECSO), Mohamed Ould Amar.

A cette occasion, Guermazi a rappelé le rôle essentiel des femmes dans la réalisation du développement, notant qu’il n’y a pas de développement sans les femmes, en ce sens que celles-ci représentent plus de la moitié de la société. Elle s’est dans ce contexte félicitée lors de la cérémonie d’inauguration de la “Maison de la Créativité pour les Arts plastiques et audiovisuels” du niveau de créativité des mauritaniennes qui travaillent sur l’économie circulaire et l’économie verte.

Par ailleurs, son entretien avec son homologue mauritanien a porté sur un certain nombre de questions portant notamment sur le développement des relations bilatérales dans le domaine culturel et les moyens de renforcer cette coopération à la lumière notamment du programme exécutif de coopération culturelle entre la Tunisie et la Mauritanie pour les années 2022, 2023 et 2024, qui a été signé au siège du ministère des affaires culturelles en Tunisie au cours du mois de mai dernier.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont tenu à élaborer un plan d’action pour mettre en œuvre les axes de ce programme en définissant un certain nombre d’activités concrètes dans les secteurs du patrimoine, des arts plastiques, de l’action culturelle, du cinéma, de l’organisation de festivals et de grands événements culturels, en proposant entre autres la mise en place de jumelages au niveau de l’organisation du “Festival des médinas” en Mauritanie qui vise à faire revivre, valoriser et promouvoir les villes anciennes et la conclusion d’un accord de coopération entre le Centre national du cinéma et de l’image et la Maison des cinéastes de Nouakchott afin de faciliter la diffusion des films entre les deux pays.