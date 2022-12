Le président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), Samir Majoul, s’est entretenu, jeudi 29 décembre 2022, avec le chef de Bureau d’audit libyen, Khaled Mansour Shakshak, des dossiers relatifs aux dettes de la Libye envers des entreprises tunisiennes, ainsi que des moyens permettant de fournir désormais un cadre adéquat aux fins d’éviter les litiges et de les résoudre dans les meilleures conditions. C’est ce qu’indique un communiqué de l’organisation patronale tunisienne.

Cette rencontre, qui s’est tenue au siège du Bureau de l’audit libyen, s’inscrit dans le cadre de la visite qu’effectue une délégation de l’organisation patronale, du 24 au 30 décembre 2022, en Libye et présidée par Samir Majoul et comprenant les présidents des Fédérations professionnelles du secteur des travaux publics pour rencontrer des responsables officiels libyens dans les domaines de l’économie, du transport, de l’habitat, de l’électricité et du pétrole,

Le présidents de la Cour des comptes, Nejib Ktari, le ministre du Transport libyen, Mohamed Salem Chahoubi, le président de l’Union générale libyenne des Chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture, Mohamed Raidh, l’ambassadeur de Tunisie en Libye, Lassaad Ajili, et le président de la Fédération nationale des entrepreneurs de bâtiment et de travaux publics (FNEBTP), Jamel Ksibi, étaient présents à cette réunion.