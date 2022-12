Le gouvernement libyen fera tout son possible pour lever tous les obstacles et faciliter les procédures en faveur des entreprises tunisiennes installées en Libye. C’est en tout cas ce qu’a promis le ministre libyen de l’Habitat et de la Construction, Aboubaker El Ghaoui, qui intervenait lors d’une réunion de travail avec une délégation de l’UTICA, jeudi 29 décembre 2022 à Tripoli.

Il a souligné que le rythme de réalisation des projets s’accélère, après l’approbation du budget de l’Etat libyen pour l’exercice 2023, lequel (budget) prévoit de mobiliser une importante enveloppe pour le secteur de l’habitat et la construction.

El Ghaoui a affirmé que la voie est ouverte devant les entreprises tunisiennes qui sont capables de réaliser des projets d’infrastructure de base, soit individuellement ou à travers des partenariats avec des entreprises libyennes.

Dans un communiqué, l’Organisation patronale tunisienne fait état d’une “réaction positive” du ministre libyen de l’Habitat et des cadres de son département vis-à-vis de l’expérience des entreprises tunisiennes et libyennes dans le secteur.

Cette réunion a été marquée par la présence du président de l’UTICA, Samir Majoul, du président de l’Union générale libyenne des Chambres de commerce, d’industrie et de l’agriculture, Mohamed Raïdh, et l’ambassadeur de Tunisie à Tripoli, Lassaâd Laâjili, outre des chefs d’entreprise exerçant dans les domaines des travaux publics et des bureaux d’études des deux pays.

A rappeler qu’une délégation de l’UTICA présidée par Samir Majoul effectue une visite en Libye du 24 au 30 décembre 2022.