L’écrivain algérien le plus traduit dans le monde et dont l’oeuvre a inspiré pour adaptation les cinéastes, bédéistes et dramaturges, Yasmina Khadra sera en Tunisie pour une tournée du 7 au 13 janvier 2023 dans cinq villes pour présenter son dernier roman “Les vertueux” .

La tournée de ses rencontres et séances-dédicace de son livre du genre fiction-historique commence le 7 janvier à la FNAC la Marsa (10h) avant de poursuivre le 8 janvier (18h) à la FNAC Sousse.

Le mardi 10 janvier (14h) il aura rendez-vous avec ses lecteurs à l’Université de La Manouba, et le mercredi 11 janvier (17h) au Théâtre municipal de Sfax. Le programme prend fin le vendredi 13 janvier (16h) au Centre Culturel Méditerranéen à Djerba.

Auteur de “Ce que le jour doit à la nuit”, “Les Hirondelles de Kaboul” ou encore de “La Dernière Nuit du Raïs”, parmi une trentaine de livres, Yasmina Khadra figure en tête des écrivains francophones les plus traduits dans le plus grand nombre de pays, aux côtés du français Marc Lévy.

En parlant de son dernier-né, Les vertueux, le romancier a, lors d’une rencontre au Théâtre régional d’Oran, rapporte journal Horizons, a relevé “Je suis fan de ce roman. Je crois que j’ai franchi le cap. Tout ce que je cherchais depuis que j’ai commencé à écrire, je l’ai obtenu avec ce roman”.

Ayant mis trois ans à l’écrire , l’auteur le présente ainsi : “c’est un livre qui parle de l’Algérie de la première moitié du 20ème siècle. Ca commence de 1914 jusqu’à la fin des années 50. C’est l’histoire d’un Algérien, un berger, qui se trouve embarqué dans une aventure à laquelle il ne s’attendait pas. Il fait la Première Guerre mondiale avant de revenir à Oran. Et j’ai voulu à travers ce personnage raconter tout ce qu’a connu l’Algérien pendant cette époque: la guerre, le bagne, la misère…”.