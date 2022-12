Le taux d’avancement des travaux de réaménagement du parcours de santé et du centre de divertissement de Bou Arada (gouvernorat de Silana) a atteint 60%, selon la première adjointe du maire de Bou Arada, Monia Hammami.

S’inscrivant dans le cadre du projet PACT (Participation des Citoyennes et des Citoyens Tunisiens) financé par la coopération suisse, le projet s’étale sur 4 ha et comporte un circuit sportif, un espace d’animation pour enfants, une buvette et des espaces d’exposition.

Moyennant une enveloppe de 409 000 dinars, l’espace sera prêt au début de l’année 2023.