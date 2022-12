Le ministre libyen des Transports du gouvernement d’Unité nationale, Mohamed Salem al-Chahoubi, a déclaré, mercredi 28 décembre 2022, que son gouvernement est résolu à lever tous les obstacles entravant la coopération entre la Tunisie et la Libye.

Alors qu’il recevait le président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), Samir Majoul en visite dans le pays depuis le 24 décembre 2022, au siège de son ministère, il a loué les compétences au sein des entreprises tunisiennes dans les secteurs de l’infrastructure, de la construction et des travaux publics. De ce fait, “elles ont aujourd’hui le champ libre pour investir en Libye.

Il a, par ailleurs, mis l’accent sur l’impératif d’unifier les efforts bilatéraux afin d’améliorer les services de transport aérien, maritime et terrestre, selon un communiqué publié par l’UTICA.

De son côté, le président de l’organisation patronale tunisienne, Samir Majoul a indiqué qu’il existe de véritables opportunités de partenariat économique entre la Tunisie et la Lybie. “Le secteur privé des deux pays est prédisposé à explorer ces opportunités et à développer des projets d’infrastructure”, a-t-il dit. Il a, d’autre part, mis l’accent sur la nécessité de consacrer la souveraineté alimentaire, sanitaire et énergétique dans les deux pays.

Les participants à cette rencontre ont, quant à eux, appelé à garantir les conditions nécessaires au bon déroulement des projets bilatéraux.

La délégation de l’organisation patronale tunisienne a rencontré, en Libye, des responsables relevant du Fonds Arabe du développement économique et social, (FADES) et de l’Union générale des Chambres d’industrie et de commerce de Libye, ainsi que de hommes d’affaires libyens.

