Des hommes d’affaires tunisiens relevant de l’UTICA souhaitent investir en Libye à travers un partenariat tuniso-libyen, au moment où les deux pays ont besoin d’un programme exécutif des accords commerciaux bilatéraux signés.

En effet, une délégation de l’organisation patronale est en visite en Libye depuis le 24 décembre jusqu’au 30 décembre 2022, conduite par son président, Samir Majoul, pour rencontrer des responsables et des organisations libyens.

Dans ce cadre, la délégation du patronat tunisien a tenu, mardi 27 décembre 2022, une réunion de travail avec des responsables relevant du Fonds arabe de développement économique et social (FADES), réunion coprésidée par le directeur général du Fonds, Yassine Mohammed Labyadh, le président de l’Union général des chambres d’industrie et de commerce de Libye, Mohamed Abdelkarim Raïdh, et l’ambassadeur de Tunisie à Tripoli, Lassaâd Laâjili.

Cette réunion a permis de présenter les projets programmés dans les domaines de l’habitat, de la santé, des routes et des télécommunications auxquels les entreprises tunisiennes peuvent participer.

Les participants se sont enquis lors de cette réunion des composantes d’un complexe touristique, administratif et d’habitat, dont la réalisation est effectuée par une entreprise tunisienne avec des compétences tunisiennes. Une partie de ce projet est opérationnelle depuis des années et le reste des travaux sont en cours de parachèvement.

Une deuxième réunion a été organisée avec des responsables de la Société libyenne de la gestion des projets de partenariat avec le secteur privé qui ont présenté les grands traits caractéristiques de la société, ses objectifs et ses projets réalisés dans le cadre d’un partenariat public-privé.

A souligner que la délégation des hommes d’affaires tunisiens a tenu dimanche 25 décembre une réunion de travail avec l’Union générale des chambres d’industrie et de commerce de la Libye dans le but d’examiner les opportunités de la coopération commune et de les mettre en oeuvre.