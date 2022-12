Le bureau Europe Créative Tunisie organise une session d’information autour de l’appel ” Soutien aux projets de coopération européenne 2023 ” dans le cadre du programme Europe Créative qui se tiendra le 29 décembre 2022 en ligne à partir de 9h15.

Le programme Europe Créative (2021-2027), dont la Tunisie est membre depuis juillet 2017, a pour objectif d’appuyer les secteurs culturels et créatifs dans les pays membres du programme. Il vise à renforcer la compétitivité des industries culturelles et créatives dans leur diversité, renforcer les capacités du secteur à développer des logiques de coopération transnationale et à s’insérer dans l’économie de l’ère du numérique.

L’appel ” Soutien aux projets de coopération européenne 2023 ” vise à améliorer l’accès aux œuvres culturelles et créatives européennes et à promouvoir l’innovation et la créativité.

Cette session (inscription sur ce lien : https://forms.gle/tLYi9UiYZ7DFojo57) sera une occasion pour présenter le programme Europe Créative et du desk Europe Créative Tunisie, le sous-programme Culture, l’appel et ses critères d’éligibilité et d’évaluation ainsi que le processus de candidature.