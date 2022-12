Abdelmadjid Tebboune, le président Algérien, a décidé d’accorder d’importantes augmentations de salaires des agents de l’Etat et des entreprises publiques au cours de 2023-2024. C’est ce qu’a révélé, dimanche 25 décembre 2022, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Chorfa, sur la chaîne de la télévision publique.

En effet, les salaires pourraient atteindre, annuellement, entre 4 500 DA et 8 500 DA en fonction des catégories, soit 47% à 50% d’augmentation, et ce pour environ 2,8 millions fonctionnaires et contractuels.

Pour leur part, les salaires dans le secteur économique seront fixés par les conventions collectives entre l’opérateur et le partenaire social. « Des négociations sont en cours dans le secteur économique entre les partenaires sociaux et le patronat en vue de permettre aux travailleurs de bénéficier d’augmentations dans le cadre des conventions collectives », a déclaré le ministre.

Les enseignants seront augmentés, comme les retraités aussi.

Par ailleurs, l’allocation chômage sera elle aussi revalorisée. Le nombre de bénéficiaires atteindrait, fin décembre 2022, 1,9 million de personnes, comprenant des universitaires, des diplômés des instituts de formation et des non diplômés. Et les coûts de la couverture sanitaire (Carte Chifa) des concernés seront pris en charge par l’Etat jusqu’à leur insertion dans le monde du travail.