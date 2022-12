“La Tunisie devrait parvenir, au début de l’année 2023, à un accord définitif avec le Fonds monétaire international (FMI)”, pense la ministre des Finances, Sihem Boughdiri, qui intervenait lors d’une conférence de presse organisée lundi 26 décembre 2022 à la Cité de la culture à Tunis, pour présenter les mesures inscrites dans la loi de finances 2023.

Elle rappellera que “l’affaire concerne tout simplement le report de la date de la réunion du Conseil d’administration du FMI consacrée à l’examen du dossier de la Tunisie relatif au programme de prêt”. En effet, le 14 décembre 2022, le Conseil d’administration du FMI a reporté l’examen et l’approbation de la Facilité élargie de crédit pour la Tunisie, prévue initialement le 19 décembre 2022.

Une source officielle avait précisé, le 15 décembre 2022, qu’une nouvelle date sera convenue entre les autorités tunisiennes et le FMI afin de donner aux autorités du pays davantage de temps pour finaliser les détails du programme de réforme qu’elles lui ont présenté.

La Tunisie envisage de présenter à nouveau le dossier lors de la reprise des réunions de la direction du FMI après les vacances de fin d’année, durant le mois de janvier 2023.

Répondant aux questions des journalistes lors de la conférence de presse à laquelle ont participé 11 ministres, la ministre des Finances a souligné que le gouvernement a déjà entamé le travail pour introduire certaines améliorations et répondre à certaines exigences, parmi elles la loi de finances pour l’année 2023 laquelle est inscrite dans le cadre de l’accord initial avec le FMI.

Plusieurs autres conditions doivent être remplies afin de parvenir à un accord avec le FMI, notamment la réforme de la loi régissant les entreprises publiques, a expliqué la ministre, annonçant que l’examen de ladite loi sera entamé dans les prochains jours.

Malgré les pressions exercées sur les finances publiques, poursuit-elle, la LF 2023 a accordé une attention particulière aux catégories vulnérables et à la classe moyenne, outre la réforme du système des subventions qui sera axé sur un meilleur ciblage.

Rappel

Le 15 octobre 2022, le FMI a annoncé que ses services et les autorités tunisiennes sont parvenus à un accord au niveau des services pour soutenir les politiques économiques de la Tunisie avec un accord de 48 mois, au titre du Mécanisme élargi de crédit, d’environ 1,9 milliard de dollars.

L’institution financière a précisé, dans un communiqué publié, à cette date, que la validation finale de cet accord doit se faire au niveau du conseil d’administration du fonds pour examiner la demande de la Tunisie.

Cet accord vise à rétablir la stabilité macroéconomique, à renforcer la sécurité sociale et l’équité fiscale et à accélérer les réformes pour ancrer un environnement propice afin de réaliser une croissance inclusive et de créer de l’emploi durable.