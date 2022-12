Une rencontre animée par le journaliste palestinien, Abdel Bari Atwan, s’est tenue, dimanche à Tozeur, sur la situation politique dans la région arabe et ce, en marge du Festival international des Oasis.

Cette rencontre, à laquelle a pris part un groupe d’intellectuels, a mis en lumière la situation politique actuelle dans la région et les conséquences de la guerre entre la Russie et l’Ukraine sur le monde arabe.

A cette occasion, Atwan a évoqué la situation politique et économique en Tunisie, estimant que ” le peuple tunisien devrait faire des sacrifices pour pouvoir profiter de la prospérité dans les années à venir “.

Le journaliste a fait cette déclaration en commentant les difficultés économiques auxquelles fait face la Tunisie et le phénomène de la migration des jeunes tunisiens. Il appelle à ce propos à s’inspirer de l’expérience de la Chine qui a réussi à évoluer d’un pays pauvre à un pays exportateur riche.

Toutefois, tient-il à faire remarquer, le chômage ne concerne pas seulement la Tunisie ou les pays arabes, mais touche aussi les pays riches dont l’Europe. ” Ces derniers font face à une détérioration de la qualité de vie, une hausse des impôts et une montée des mouvements de protestation “.

Selon le journaliste palestinien, la Tunisie est dans une phase de transition politique, économique et sociale, puisqu’elle n’a pas connu de stabilité politique, mais plutôt une désaffection pour les questions politiques.

Il appelle à “préserver l’unité territoriale et culturelle du pays et de ne pas se laisser entraîner par l’anarchie”. Et d’ajouter: “le secteur touristique commence à se rétablir en Tunisie et la lutte contre la corruption commence à porter ses fruits”.