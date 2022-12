Le Desk Europe Créative Tunisie annonce que l’appel “Traduction littéraire 2023” est ouvert jusqu’au 21 février 2023. La candidature est totalement en ligne (e-Submission) via la plateforme Funding & tender opportunities de la commission européenne.

L’appel Traduction littéraire soutiendra des projets qui permettront de traduire, publier, diffuser et promouvoir des œuvres de fiction depuis et vers des langues éligibles. Le but étant de renforcer la circulation transnationale et la diversité des œuvres littéraires européennes, notamment en encourageant les traductions depuis des langues moins répandues.

Atteindre de nouveaux publics pour les œuvres littéraires européennes dans l’UE et au-delà et renforcer la compétitivité du secteur du livre en encourageant la coopération au sein de la chaîne de valeur du livre sont également parmi ses objectifs .

Europe Créative est le programme-cadre de la Commission européenne visant à soutenir les secteurs de la culture et de l’audiovisuel. Ce programme auquel la Tunisie a adhéré en juillet 2017 est dédié à 41 pays dont 13 pays non membre de l’UE.

Le Desk Europe Créative Tunisie assure la gestion de ce programme en Tunisie, sous l’égide du ministère des Affaires culturelles. Il propose un accompagnement aux créateurs dans leur démarche et les aidera à trouver des partenaires pour leurs projets de coopération.

Les organismes publics et privés actifs dans les secteurs de la création peuvent demander un financement avec l’aide des bureaux Europe créative, établis dans tous les Etats membres de l’UE et dans les pays tiers associés au programme.