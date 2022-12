Les réservations pour les fêtes de fin d’année pour la destination touristique Djerba-Zarzis (gouvernorat de Médenine) connaissent une tendance haussière.

En effet, 12 000 touristes sont attendus dans la région, chiffre qui dépasse les indicateurs enregistrés au cours de la même période de l’année référence 2019.

Le commissaire régional au tourisme à Médenine, Hichem Mahouachi, indique à cet effet que le marché français occupe la tête du classement des marchés émetteurs, suivi du marché local et ceux des pays limitrophes (algérien et libyen), tandis que le reste des réservations sont réparties entre les marchés belge, allemand et autres.

Cette courbe ascendante est le résultat des répercussions positives directes de l’accueil par la ville de Djerba du Sommet de la Francophonie en novembre dernier, portée par une présence médiatique massive ayant contribué à la promotion de cette destination, avec de surcroît des attentes d’effets positifs sur la prochaine saison, a-t-il affirmé.

La destination Djerba/Zarzis a enregistré l’arrivée de 53 820 visiteurs durant le mois de novembre, soit une augmentation de 14% par rapport au mois de novembre de l’année 2019, pour 300 000 nuitées, soit une croissance de 26,8% par rapport à novembre 2019.

Pour sa part, le président de la Fédération régionale de l’hôtellerie, Jalel Hinchiri, estime que cette progression peut s’améliorer, à la condition de résoudre le problème du transport aérien et du nombre de vols limités programmés pour la région, outre les prix élevés de la billetterie, renouvelant son appel à engager une réflexion sur le système de transport aérien et l’intégration par la Tunisie du traité du ciel ouvert.