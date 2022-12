Le Centre culturel international de Hammamet “Maison de la Méditerranée pour la culture et les arts”, dans un communiqué publié vendredi 23 décembre 2022, informe tous les créateurs du secteur artistique et culturel, imprésarios et toutes les structures et institutions concernées par la production et la promotion des œuvres artistiques que les candidatures pour la participation aux différents événements de la 57ème édition du Festival international de Hammamet (FIH) sont ouvertes à partir du vendredi 23 décembre 2022 et selon les délais suivants:

Dernier délai pour le secteur musical : le 15 février 2023

Dernier délai pour le théâtre et la chorégraphie : le 31 mars 2023

Les candidatures se font exclusivement à travers les liens suivants :

Pour la musique : https://forms.gle/KnwWn8SQmTEXNKTQ6

Pour le théâtre et la chorégraphie : https://forms.gle/3h99nLBPkSuSm5D56

Les structures professionnelles et les sociétés de production et de promotion des œuvres artistiques ainsi que pour les personnes physiques exerçant le métier d’imprésarios sont invités à envoyer ou déposer une copie de la carte d’identification fiscale et un extrait du registre national de l’entreprise au Centre culturel international à Hammamet.

Les dossiers incomplets et ceux adressés après les délais mentionnés ne seront pas pris en considération, précise la communiqué.