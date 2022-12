UNECA (United Nations Economic Commission for Africa), en partenariat avecBetacube, ontorganiséle premier Démo Day du programme Tech AfricanWomen (TAW)ce mardi 20 décembre à Addis Adeba, à Adore Addis.

Tech AfricanWomen (TAW) est un programme qui vise à renforcer l’esprit entrepreneurial des femmes africaines, les aider à transformer leurs idées en un modèle économique viable et à construire un solide réseau de startups technologiques dirigées par des femmes et une communauté en Afrique.

TAW 1.0, été lancé en août 2022 avec une série de bootcamps dans 4 pays africains, est un programme entrepreneurial de 5 mois destiné aux startups techearly-stagefondées par des femmes, et qui apportent de véritables solutions aux Objectifs de Développement Durable (ODD). La première cohorte TAW était composée de 8 startups early-stage provenant de Tunisie, du Sénégal, de Tanzanie et d’Éthiopie. Ces startups ont bénéficié d’une phase d’incubation intensive de 3 mois, encadrée par un réseau de développeurs, de designers et d’experts en affaires. Au cours de leur formation, les startups ont pu assister à des webinaires, sur mesure,animés par des formateurs internationaux et ont été mises en relation avec différents experts qui les ont formées sur l’image de marque, le business plan, l’analyse de marché, le pitching, etc.

À l’occasion de son premier Demo Day, 8 femmes fondatrices représentant les 4 pays africains ciblés ont été invités à Addis Abeba pour présenter leurs idées et gagner un prix de 7 000 USD. Des rencontres avec l’écosystème startups éthiopien ont également été organisées. Les finalistes ont ainsi visité des espaces de coworking, un centre d’innovation et rencontré des startups locales ayant réussi.

Sur la base de quatre critères : l’impact, la taille du marché, l’équipe et l’avantage concurrentiel, les startups ont été évaluées par des juges et Ujana a été annoncée comme la gagnante de TAW 1.0. Ujana, créée en Tanzanie par Juliana Busasi, est une plateforme d’e-commerce dédiée à la santé sexuelle et reproductive où les jeunes peuvent acheter des produits et recevoir des informations sur la santé sexuelle et reproductive sans crainte de jugement.

Une deuxième édition du programme TAW sera lancée en 2023, toutes les informations seront diffusées sur le site web: www.techafricanwomen.com.

A propos UNECA

Créée par le Conseil économique et social (ECOSOC) des Nations Unies (ONU), en 1958, comme l’une des cinq commissions régionales de l’ONU, l’ECA a pour mandat de promouvoir le développement économique et social de ses États membres, de favoriser l’intégration intrarégionale et promouvoir la coopération internationale pour le développement de l’Afrique.

Composée de 54 États membres et jouant un double rôle en tant que bras régional de l’ONU et en tant qu’élément clé du paysage institutionnel africain, l’ECA est bien placée pour apporter des contributions uniques qui permettent de relever les défis de développement du continent.

A propos Betacube

Betacube est un venture builder créé en 2019 et qui co-développe des startups tech avec des fondateurs exceptionnels. Betacube s’est concentré jusqu’à présent sur la fintech et la mobilité et collabore étroitement avec des entreprises pour en faire des partenaires clés de développement pour ses startups et créer avec elles des programmes d’open innovation. Le cœur de métier de Betacube est la création de startups viables bénéficiant d’une croissance pérenne et de facilités de financement.