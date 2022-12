Une conférence économique s’est tenue, mardi à Sidi Bouzid, sur le thème des ” défis sociaux et de développement des entreprises citoyennes ” dans le cadre des activités du 12ème ” Festival International de la Révolution du 17 décembre 2010 “.

Le chercheur international et expert dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, Belaid Aouled Abdallah a présenté lors d’une intervention donnée à cette occasion, le concept des entreprises citoyenne la différence avec les entreprises privées locales et leur rôle social et de développement, passant en revue un certain nombre d’expériences d’entreprises citoyenne dans le monde.

Il a expliqué que l’objectif principal de la création d’entreprises citoyenne était dès le départ de parvenir à une justice sociale et à une répartition équitable des richesses à travers l’exercice collectif de l’activité économique, selon le décret n° 2022-15 du 20 mars 2022.

Belaid a également énuméré un certain nombre de modèles de création de sociétés citoyenne en Tunisie, la première du genre, à Beni Khiar (Gouvernorat de Nabeul) ” la Société foncière du Groupe Béni Khiar ” créée sous la tutelle du président de la République, évoquant l’émergence de sociétés citoyennes à El Faouar, Rejim Maatoug (Gouvernorat de Kebili), Menzel Chaker et Bir Ali Ben khlifa (Gouvernorat de Sfax) dans divers domaines.