La Société industrielle d’appareillage et de matériels électriques (SIAME) a célébré son partenariat avec la société américaine SEMITECH depuis 2018 et portant sur le développement du compteur intelligent.

La SIAME a travaillé en étroite collaboration avec son partenaire américain, afin de développer un module d’échange des données pour les compteurs communicants, utilisant le protocole CPL G3, plus connu sous l’appellation “Courant Porteur en Ligne“ (CPL).

La SIAME a pu à travers ce partenariat, développer sa propre solution de comptage intelligent ce qui lui a permis de participer à l’appel d’offres international lancé par la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG), pour moderniser son réseau électrique, suivre le rythme des progrès technologiques dans le domaine de la transition énergétique et œuvrer à la rationalisation de la consommation électrique en Tunisie.

Dans le cadre du suivi de l’avancement du partenariat entre la SIAME et SEMITECH, Natasha Franceschi, chargée d’Affaires de l’ambassade des Etats-Unis en Tunisie, a effectué une visite au siège de la SIAME, dans la zone industrielle de Grombalia (gouvernorat de Nabeul), accompagnée des membres de l’ambassade et du représentant de SEMITECH, Sverrir Olafsson.

Durant cette visite, toutes les parties ont réitéré leur engagement à consolider ce partenariat et à travailler sur de nouveaux projets technologiques à haute valeur ajoutée dans les domaines de l’éclairage intelligent, du développement de bornes de recharge pour voitures électriques, des onduleurs photovoltaïques.

Mongi JELASSI, directeur général de la SIAME, a déclaré que « le projet de comptage intelligent, est une première en Tunisie, en Afrique et dans la région du Moyen-Orient, puisqu’il a été réalisé par des compétences 100% Tunisiennes, ce qui offrira à la SIAME de belles perspectives pour l’avenir sur les marchés à l’export, surtout à l’échelle arabe et africaine ».

Sverrir Olafsson, représentant de la société américaine SEMITECH, a exprimé de son côté sa satisfaction quant à la qualité des relations entre les deux sociétés, et réitère son souhait de poursuivre ce partenariat et de le renforcer dans les années à venir.

A propos de ma SIAME :

La Société industrielle d’appareillage et de matériels électriques (SIAME) a été créée en 1976 par la Société tunisienne de l’électricité et du gaz et entrée en production en 1978. En 1999, elle fut privatisée.

La SIAME s’est spécialisée dans la fabrication de compteurs d’énergie, de disjoncteurs, d’une large gamme d’accessoires de lignes électriques moyenne et basse tension et de lampes à faible consommation d’énergie LED.

Elle est leader du marché de l’appareillage électrique en Tunisie et jouit d’une grande réputation tant au niveau national qu’international.