La Commission européenne vient d’adopter un programme de coopération transnationale intitulée “Interreg NEXT MED”, couvrant 15 pays des deux rives de la Méditerranée, dont la Tunisie.

“Cofinancé par l’Union européenne à hauteur de 253 millions d’euros, Interreg NEXT MED entend contribuer à atteindre un développement intelligent, durable et équitable dans l’ensemble du bassin méditerranéen, et ce à travers une gouvernance multiniveau”, indique un communiqué publié le 19 décembre 2022 par le programme ENI CBC Med, un instrument pour la coopération transfrontalière méditerranéenne.

La mission d’Interreg NEXT MED est de financer des projets de coopération qui répondent à des défis socio-économiques, environnementaux et de gouvernance communs en Méditerranée, comme les technologies avancées, la compétitivité des PME, la création de l’emploi, l’efficacité énergétique, la gestion durable de l’eau et l’adaptation au changement climatique.

La contribution de l’UE sera consacrée au financement des projets (230 millions d’euros) et à l’assistance technique (23 millions d’euros). Ce budget provient du Fonds européen de développement régional (FEDER), de l’Instrument d’aide de préadhésion (IAP III) et de l’Instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale (NDICI).

La contribution maximale de l’UE par projet sera de 90% de son coût total, tandis qu’un cofinancement d’au moins 10 % sera assuré par les partenaires du projet.

Le lancement du premier appel à propositions, dont le budget devrait être d’environ 100 millions d’euros, est prévu mi-2023. Cet appel sera accompagné par le démarrage du processus de signature des conventions de financement entre chaque pays du Sud de la Méditerranée participant à cet appel.

Il s’agit d’une étape fondamentale pour permettre aux pays non membres de l’UE de participer aux appels à propositions et d’être éligibles pour recevoir des financements du programme NEXT MED, d’après le communiqué.