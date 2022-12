La Société Tunisienne d’Entreprises de Télécommunications « SO.T.E.TEL » porte à la connaissance du public et de ses actionnaires que son Conseil d’Administration s’est réuni en date du 15 décembre 2022 et a décidé de nommer Mr. Karim Laabidi en tant que nouveau Directeur Général de la société, et ce, à compter du 1er janvier 2023.