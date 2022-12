En ce dimanche du 18 décembre 2022, le monde célèbre le dixième anniversaire de la Journée de la langue arabe qui est parlée par plus de 400 millions de personnes, d’après l’Unesco.

Depuis sa toute première célébration en 2012, l’UNESCO commémore chaque année le 18 décembre la Journée mondiale de la langue arabe, soulignant l’héritage de la langue arabe et son immense contribution à l’humanité.

Cette journée, qui célèbre la contribution de la langue arabe à la musique et aux arts est placée cette année sous le thème “La contribution de la langue arabe à la civilisation et à la culture de l’humanité”.

Audrey Azoulay, directrice générale de l’UNESCO, a déclaré que “la langue arabe est un pilier de la diversité culturelle de l’humanité”. “En cette dixième Journée mondiale de la langue arabe, notre Organisation voudrait honorer et saluer les près de 450 millions de personnes qui font vivre un héritage linguistique et culturel exceptionnel, symbole de diversité et de rayonnement culturel”, lit-on encore sur le site de l’organisation onusienne.

L’UNESCO souhaite mettre en lumière les nombreuses contributions de la langue arabe à la diversité culturelle et linguistique de l’humanité ainsi qu’à la production de connaissances. Pilier des valeurs communes de l’humanité, l’arabe est une langue qui rassemble des personnes de diverses origines culturelles, ethniques, religieuses et sociales.

La langue arabe, classique ou dialectale, couvre une variété d’expressions culturelles et artistiques. En prévision de la Journée, le siège de l’Unesco a abrité une série d’évènements culturels en collaboration avec la Délégation permanente du Royaume d’Arabie saoudite auprès de l’UNESCO, et en partenariat avec la Fondation du Sultan Bin Abdulaziz Al Saud.

Les questions de la diversité culturelle, le partage de valeurs humaines et la cohésion sociale et l’inclusion par le multilinguisme ont été au centre de tables rondes réunissant des universitaires, chercheurs, experts et jeunes.

Parmi les manifestations artistiques organisées, une calligraphie murale de l’artiste franco-tunisien RamZ a été réalisée en direct tout au long de la journée. Il est à rappeler que le 16e Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, tenu en ligne du 13 au 18 décembre 2021, avait décidé d’inscrire les arts de la calligraphie arabe : compétences, savoirs et pratiques” sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité.

La candidature arabe a été faite dans le cadre d’une action arabe menée par le Royaume d’Arabie Saoudite et supervisée par l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et la Science (ALECSO) dont le siège est à Tunis. On cite aussi le prix UNESCO-Sharjah pour la culture arabe

L’UNESCO qui récompense chaque année des organisations ou à des individus, l’un du monde arabe et l’autre d’un pays non-arabe, ayant apporté une contribution significative au développement, à la diffusion et à la promotion de la culture arabe dans le monde.

Le Prix UNESCO-Sharjah qui est à sa 19e édition, a couronné, depuis 2001, les efforts de seize personnalités, réparties dans les différents continents, en reconnaissance de leur contribution, chacun dans sa discipline, à l’art et à la culture arabes, soit pour leur participation à la diffusion de ces derniers à l’extérieur du monde arabe.

Deux Tunisiens sont parmi les lauréats des précédentes éditions dont AbdelwahBouhdiba, chercheur et professeur de sociologie à l’Université de Tunis qui avait aussi dirigé l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beit Al Hikma. Le prix lui a été attribué en 2004, ex aequo, avec l’historien espagnol Juan Vernet Guinès qui est un grand spécialiste de la science arabe et de l’évolution de la science- en particulier l’astronomie et la cartographie- du Moyen-âge et de la Renaissance.

En 2016, le calligraphe franco-tunisien El Seed était le lauréat de la 14ème édition du prix UNESCO-Sharjah pour la culture arabe, ex-aequo avec l’Egyptienne Bahia Chiheb, l’artiste designer et historienne d’art.

Depuis 2012, la Langue arabe est célébrée chaque année le 18 décembre. Cette date coïncide avec l’adoption, en 1973, par l’Assemblée générale des Nations Unies, de l’arabe comme sixième langue officielle de l’Organisation.

Les Journées des langues de l’ONU visent à promouvoir et à célébrer le multilinguisme et la diversité culturelle, ainsi que l’égalité de toutes les langues officielles utilisées par l’Organisation et ses institutions : l’anglais (23 avril), l’arabe (18 décembre), le chinois (12 novembre), l’espagnol (12 octobre), le français (20 mars), et le russe (6 juin).

Cette célébration s’inscrit également dans le cadre de la Décennie internationale du rapprochement des cultures (2013-2022), dont l’UNESCO est l’institution chef de file.