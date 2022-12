Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, et le directeur des opérations chargé des pays de voisinage à la Banque européenne d’investissement (BEI), Lionel Rapaille, ont signé, vendredi 16 décembre 2022, un accord de financement de 70 millions d’euros destiné à la STEG.

Ce financement vise à renforcer le programme de la STEG en matière de développement de son infrastructure de base liée à l’élargissement du réseau de transfert et de distribution d’électricité.

Rapaille a souligné, à cette occasion, que ce programme permettra d’appuyer les programmes de la STEG visant à améliorer l’efficience de son réseau d’électricité notamment au niveau de l’approvisionnent. Il a en outre exprimé la volonté de son institution de poursuivre son appui à la Tunisie dans tous les domaines prioritaires liés à l’énergie.

Pour sa part, Saïed a fait état de l’importance de ce financement dans le développement du réseau de transport et de distribution de l’électricité et l‘amélioration des services y afférentes.

La cérémonie de signature de cet accord s’est tenue en présence du ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Mahmoud Elyes Hamza, de l’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Marcus Cornaro, du chef de la représentation de la BEI en Tunisie, Jean-Luc Reverault, et des PDG de la STEG et de l’Office des céréales.