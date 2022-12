La Cathédrale Saint Vincent de Paul à Tunis et le Théâtre de l’Opéra de Tunis vont accueillir deux concerts de Noël durant la semaine du 19 décembre 2022.

A la Cathédrale Saint Vincent de Paul, le concert sera donné, mercredi 21 décembre à 19H30, par l’ensemble vocal “Les Voix du cœur ” dirigé par la mezzo-soprano tuniso-russe Emira Dakhlia.

Au programme, des chants traditionnels de divers pays et en langues différentes dont l’arabe, le français, l’anglais, l’allemand, l’ukrainien et le russe. Certains chants seront présentés a cappella et d’autres seront accompagnés au piano par Emmanuelle Houerbi ou à la harpe par Farah Mechri.

Pour sa part, le Théâtre de l’Opéra a annoncé que le chœur de l’Opéra de Tunis donnera un spectacle qui s’intitule “Concert de Noël “, prévu le jeudi 22 décembre, à 19h, au théâtre des régions à la Cité de la Culture.

Ce Concert sera placé sous la direction du baryton Haythem Hadhiri avec Ilyes Blegui au piano. Hadhiri sera également au chant parmi sept solistes Atef Bouabena, Ichrak Matar, Zeineb Cherif, Emma Benaissa, Meriem Bettouhemi, Oussama Nebli et Sonia Necir.

L’entrée au concert du Théâtre de l’opéra est à 20 DT, alors que celle de la Cathédrale du concert des voix du coeur est libre et gratuite.